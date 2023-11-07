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Заммэра Сергунина подвела итоги столичного форума для молодежи «Карьера vs бизнес»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Онлайн-аудитория столичной выставки-форума «Карьера vs бизнес» составила 1,5 млн молодых людей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Именно столько зрителей посмотрели прямые трансляции из инновационного кластера «Ломоносов». Еще более 2,5 тыс. человек посетили площадку очно.

Партнерами выставки стали свыше 50 компаний, стартапов и городских проектов. Программа включала два направления: «Практикуй» — для желающих работать по найму, а также «Предпринимай» — для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес.

«Город уделяет особое внимание карьерным возможностям и профориентации москвичей. Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум. В этом году за два дня его работы 1,5 тыс. участников откликнулись на интересные вакансии. Больше 100 юношей и девушек получили приглашение на собеседование прямо на площадке», — сообщила Сергунина.

В рамках мероприятия у молодежи была возможность пообщаться с представителями разных компаний, узнать об их деятельности и принять участие в открытых встречах и практикумах. Также они могли послушать лекции экспертов, которые рассказывали о совмещении работы и учебы, запуске своего стартапа и тенденциях в предпринимательстве.

Специалисты провели порядка 1,5 тыс. профориентационных тестирований и консультаций. Кроме того, была проведена деловая игра, участники которой решали реальные бизнес-задачи.

Организатор мероприятия — столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

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