В случае разрыва экономических связей США и Китая Вашингтону грозит неминуемая катастрофа. Об этом 6 ноября пишет глава минфина страны Джанет Йеллен в статье для газеты The Washington Post.

«Разделение наших экономик может стать экономической катастрофой и пойдет вразрез нашим национальным интересам», — пишет министр.

Вместе с тем глава ведомства отметила, что Соединенные Штаты стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, для чего необходимо диверсифицировать цепочки поставок в условиях волатильного мира. По ее мнению, данная стратегия способна принести пользу обоим государствам. А компромиссы, когда речь идет о защите национальной безопасности США и их союзников, здесь невозможны.

«Экономическая стратегия Америки нацелена на повышение нашего внутреннего экономического потенциала, а не на подавление других экономик», — добавляет Йеллен.

Также, по ее мнению, США и КНР несут обязательство предотвращать возникшие между ними разногласия, не давая им привести обе страны в состояние конфликта.

«Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса», — отмечает министр.

Ранее, 2 ноября, бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил действующего, 46-го президента США Джо Байдена в изоляции страны от всех союзников, которые теперь оказались связаны с Китаем и Россией. Он отметил, что США потеряли всех и теперь оказались изолированы.

До этого, 31 октября, обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер констатировал, что США потерпят поражение от Китая и России и на международной арене будет установлен новый миропорядок. Он отметил, что Америке остается только молиться, поскольку Россия и КНР планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене.

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай днем ранее заявил, что возможный конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира. Он отметил, что для предотвращения конфронтации двух стран необходимо приложить совместные усилия, не допустив «реализации этого наихудшего сценария». По его словам, нельзя бездействовать, иначе «произойдет то, чего вы меньше всего желаете».

Ранее, 27 октября, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. По его словам, стабилизация отношений КНР и США также отражает заинтересованность международного сообщества.