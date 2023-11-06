Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома
Сюжет:

В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ

Экс-разведчик Джонсон: Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский отдает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) невыполнимые приказы. Об этом 6 ноября заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что всë, что мы имели, уничтожено российскими войсками за последние пять месяцев», — сообщил он в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner.

Эксперт констатировал, что мир в настоящее время становится свидетелем медленной гибели Украины и у киевского режима уже нет никаких шансов изменить ситуацию. В свою очередь, НАТО теперь переключило внимание на другую территорию и больше обеспокоено войной на Ближнем Востоке, считает Джонсон.

Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации
На фронт хотят отправить студентов, женщин-медиков и инвалидов

Ранее 6 ноября Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем альянс ждет незавидное будущее. Эксперт указал, что, даже несмотря на большую численность ВСУ, Россия разгромила украинскую армию. А сам конфликт на Украине обернулся провалом для западных стран.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо выразил возмущение из-за отказа президента Зеленского от переговоров с Москвой даже на фоне неудач на фронте. Он отметил, что командование ВСУ уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий, и призвал западных коллег прекратить помогать Украине.

1 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

Тогда же главком ВСУ Валерий Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023