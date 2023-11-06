Президент Украины Владимир Зеленский отдает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) невыполнимые приказы. Об этом 6 ноября заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что всë, что мы имели, уничтожено российскими войсками за последние пять месяцев», — сообщил он в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner.

Эксперт констатировал, что мир в настоящее время становится свидетелем медленной гибели Украины и у киевского режима уже нет никаких шансов изменить ситуацию. В свою очередь, НАТО теперь переключило внимание на другую территорию и больше обеспокоено войной на Ближнем Востоке, считает Джонсон.

Ранее 6 ноября Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем альянс ждет незавидное будущее. Эксперт указал, что, даже несмотря на большую численность ВСУ, Россия разгромила украинскую армию. А сам конфликт на Украине обернулся провалом для западных стран.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо выразил возмущение из-за отказа президента Зеленского от переговоров с Москвой даже на фоне неудач на фронте. Он отметил, что командование ВСУ уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий, и призвал западных коллег прекратить помогать Украине.

1 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

Тогда же главком ВСУ Валерий Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.