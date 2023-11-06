Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома

Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию

Лишенный сана протодиакон Кураев покинул РФ в праздник
0
Фото: ТАСС/Смертин Павел
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лишенный священного сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев покинул Россию в День народного единства. Об этом 6 ноября он сообщил в своем Telegram-канале.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто «судьба диссидента», — написал он.

Кураев также прикрепил фотографию чемоданов, где рядом с ними видна надпись на чешском языке.

Православные призывают школы отказаться от учебника Кураева
Православные призывают школы отказаться от учебника Кураева
Опрошенные православные активисты также считают, что Кураев встал на путь Pussy Riot и его нужно запретить в служении

Андрей Кураев был лишен священного сана протодиакона 28 апреля. Патриарх Кирилл подчеркнул, что прошло более чем два года с момента, как епархиальный суд Москвы принял решение лишить его сана, однако на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону время переосмыслить свою позицию и «возвратиться на путь Церкви».

В 2020 году суд признал Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураеву в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания бывшего протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля.

Суд помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина рассмотрел и другие его заявления, обнаружив в них «признаки хулы на Церковь». Сообщалось, что Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом бывший протодиакон каждый раз отказывался прибыть на слушания, и только один из его отказов был расценен как уважительный, поэтому его вызвали в четвертый раз. После неудавшихся попыток суд решил рассмотреть дело в заочном порядке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023