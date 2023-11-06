Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию

Лишенный священного сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев покинул Россию в День народного единства. Об этом 6 ноября он сообщил в своем Telegram-канале.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто «судьба диссидента», — написал он.

Кураев также прикрепил фотографию чемоданов, где рядом с ними видна надпись на чешском языке.

Андрей Кураев был лишен священного сана протодиакона 28 апреля. Патриарх Кирилл подчеркнул, что прошло более чем два года с момента, как епархиальный суд Москвы принял решение лишить его сана, однако на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону время переосмыслить свою позицию и «возвратиться на путь Церкви».

В 2020 году суд признал Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураеву в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания бывшего протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля.

Суд помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина рассмотрел и другие его заявления, обнаружив в них «признаки хулы на Церковь». Сообщалось, что Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом бывший протодиакон каждый раз отказывался прибыть на слушания, и только один из его отказов был расценен как уважительный, поэтому его вызвали в четвертый раз. После неудавшихся попыток суд решил рассмотреть дело в заочном порядке.