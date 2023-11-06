Французский политик Флориан Филиппо выразил возмущение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой даже на фоне неудач на фронте. Свою позицию глава французской партии «Патриоты» высказал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» — задался вопросом Филиппо.

Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий. Французский политик воззвал к западным коллегам, требуя перестать оказывать военную помощь Киеву на «миллиарды евро» и поскорее прекратить конфликт.

4 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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