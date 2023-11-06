Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома
Сюжет:

Во Франции возмутились позицией Зеленского по переговорам с Россией

Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров после провала на передовой
0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский политик Флориан Филиппо выразил возмущение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой даже на фоне неудач на фронте. Свою позицию глава французской партии «Патриоты» высказал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» — задался вопросом Филиппо.

Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не скрывает напряженную ситуацию на линии боевых действий. Французский политик воззвал к западным коллегам, требуя перестать оказывать военную помощь Киеву на «миллиарды евро» и поскорее прекратить конфликт.

4 ноября Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023