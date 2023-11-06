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Павильон «Атом» на выставке «Россия» впечатлил посетителей модернизмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Павильон «Атом», работающий на выставке «Россия» на ВДНХ, произвел неизгладимое впечатление на посетителей своей современностью и модернизмом. Как сообщил 6 ноября корреспондент «Известий», побывавшие на выставке рекомендуют посетить этот павильон каждому.

«Здесь очень всë интерактивно, очень современно. Модерновое здание, и просто всë великолепно, красиво и информативно», — поделился впечатлением посетитель выставки Сергей.

Каждый стенд павильона выполнен в формате мультимедиа — компьютерная графика помогает живо ощутить и прочувствовать ту или иную часть экспозиции. В небольшом видеозале можно присесть и посмотреть документальный фильм о зарождении атомной отрасли в России.

«Впечатления неизгладимые, впечатляющими являются факты, о которых даже раньше не знал. Так или иначе рекомендую каждому человеку, который смог бы зайти сюда после работы», — поделился посетитель выставки Виктор Малыгин.

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Ранее, 1 октября, корреспондент «Известий» Виктория Жильцова рассказала, что павильон «Атом» выставки-форума «Россия» на ВДНХ уходит на три этажа под землю. При посещении самого нижнего можно погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы. Основное путешествие начинается с кабинета генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Передвигаясь из комнаты в комнату, посетитель сможет узнать о работе разведчиков и побывать в бункере на испытаниях ядерного оружия.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 6 ноября сообщил, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. Он отметил, что выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта.

До этого, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране. Выставка способна пробудить интерес в человеке, побудить его больше узнать о России.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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