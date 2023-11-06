В Госдуме предложили ввести в российских школах индекс дружелюбия

В российских школах могут ввести индекс дружелюбия. В Госдуме предложили проводить ежегодный опрос учеников, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что анкетирование будет проходить анонимно. Мера поможет узнать, сталкиваются ли дети с травлей и насколько она в целом распространена в образовательном учреждении. В школы с низким рейтингом будут направлять психологов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.