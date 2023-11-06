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Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома

В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома

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Фото: скриншот
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Из-за сильного дождя, лившего 5 ноября, в подмосковном Дмитрове затопило 17 этажей жилого дома. Как рассказали 6 ноября очевидцы происшествия, никто из управляющей компании в выходной день к ним пока еще не пришел устранять последствия непогоды.

«По щиткам всë текло, по всем коммуникациям. В лифты тоже всë затекало. Вода текла с 17-го этажа», — рассказала жительница дома Марьяна Петрова.

По словам женщины, электричество в доме сейчас не работает, подвоза воды также не организовано. В квартире еще одной жительницы дома Елены Семеновой провис натяжной потолок на кухне, куда попало большое количество воды.

«Как сосед меня разбудил, так я и обнаружила. Пошла сразу проверять потолки. Не знаю, что с этим теперь делать», — недоумевает она.

Жильцы уверены, что в ситуации виновата управляющая компания, которая бездействует на фоне отсутствия квалифицированного персонала.

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До этого, 20 августа, в подмосковной Балашихе мощный ливень затопил жилой комплекс «Акварель». На кадрах, которые опубликовали жители в соцсетях, были видны потоки воды, которые текли по лестницам в подъездах комплекса. Также затопило подземный паркинг.

27 октября «Известия» рассказывали, что нужно делать в случае затопления квартиры и куда обращаться, если с потолка течет вода, с чем часто сталкиваются жильцы многоквартирных домов. Поскольку в стрессовой ситуации люди могут действовать необдуманно, из-за чего впоследствии лишаются возможности потребовать у виновников ЧП компенсацию за испорченные мебель и ремонт.

Отмечалось, что в течение 12 часов после устранения аварии и обращения в аварийную службу нужно составить акт о заливе. Его оформляет комиссия, состоящая из представителей управляющей компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) или другой организации, ответственной за обслуживание дома.

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