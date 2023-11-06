Сын экс-президента Армении получил мандат и вышел из-под ареста

Сын экс-президента Армении Левон Кочарян, который в сентябре был арестован по обвинению в избиении полицейских, получил мандат депутата Национального собрания от фракции «Айастан» и был освобожден благодаря депутатской неприкосновенности, передает 6 ноября News.am.

Сам политик отрицает обвинения. По данным следствия, 22 сентября Кочарян принимал участие в акции протеста и оказал сопротивление при задержании. Его заключили под арест.

В то же время адвокатская команда Кочаряна-младшего утверждала, что сам ее подзащитный был избит правоохранителями и госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Защита полагает, что арест был обусловлен политическими взглядами Левона Кочаряна и его отца. Политики выступают за отставку действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его решения по Нагорному Карабаху.

В 2022 году Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече в Праге подписали заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. Документ был заключен двумя странами после распада СССР. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года. На тот момент Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана.

После этого, в мае, Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах.

Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Территорию Нагорного Карабаха покинула большая часть населения. Вследствие обострения ситуации президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о роспуске органов власти региона. Согласно ему, республика прекратит свое существование 1 января 2024 года.