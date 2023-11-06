Чекунков рассказал о важности развития Дальнего Востока и Арктики

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики ускоряет и внедряет программы для повышения качества жизни людей в субъектах Федерации, которые занимают 55% от всей территории России. Об этом 6 ноября заявил глава ведомства Алексей Чекунков на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Это те самые 55% [территории], где живет меньше всего людей. В среднем это один человек на 1 кв. км. И это там, где находится большая часть природных богатств — недр, леса, рыбы, углеводородов — всего того, что кормит Россию. Миссия нашего министерства в этой системе координат — развивать экономику Дальнего Востока, повышать качество жизни людей, повышать геополитическое значение региона как территории, которая сегодня концентрирует на себе внимание самых больших держав мира», — отметил министр.

Как заявил Чекунков, новая экономика и новое богатство России, которое создается на Севере, будут служить многим поколениям в стране. И без этих связующих хребтов региона невозможно представить себе существование России и то, какое значение они имеют для психологии и для эпоса страны.

«[Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] сказал, подъем Сибири и Дальнего Востока — наш национальный приоритет на весь XXI век. Этой работе уже 500 лет. И наш президент — это мудрый лидер, исторический лидер мирового масштаба. Он понимает, что это не работа на пятилетку, не какой-то проект, а работа для многих поколений. И для того чтобы мы реализовали свой потенциал на Дальнем Востоке, придется трудиться многим поколениям наших и ваших внуков», — указал глава ведомства.

Ранее, 11 октября, Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны, связав «Силу Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Он отметил, что это поможет в газификации многих регионов Сибири и Дальнего Востока.

До этого, в середине сентября, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что сеть логистических маршрутов на Дальнем Востоке требует расширения, в том числе это касается СМП. Он отметил необходимость постоянного улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

11 сентября директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин заявил, что вопрос развития северных широт носит глобальный характер, все его этапы будут реализованы. Он напомнил, что ключевая стратегия была утверждена российским лидером еще в 2020 году.