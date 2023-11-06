Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
В Британии назвали провальным визит Блинкена на Ближний Восток
Мир
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Политика
Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке-форуму «Россия»
Мир
Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
В США назвали поражение Украины отсутствием будущего для НАТО
Страна
Во Франции возмутились позицией Зеленского по переговорам с Россией
Мир
Иордания посчитает объявлением войны выселение жителей сектора Газа
Мир
В Стамбуле в знак протеста выпустили мышей в McDonald's
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома
Сюжет:

В Британии назвали провальным визит Блинкена на Ближний Восток

Sky News: турне Блинкена по Ближнему Востоку оказалось «дорогой в никуда»
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока обернулось провалом. Такое мнение 6 ноября высказал внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

«Дипломатия Блинкена выставляет США бессильными и в некотором смысле неуклюжими», — отметил он.

По его мнению, все визиты американского политика — в Израиль, Иорданию, Ирак и Турцию — напоминают «дорогу в никуда» и ни одна из поставленных целей не была достигнута.

Как предполагает журналист, Блинкен рассчитывал убедить Израиль пойти на перерыв в боевых действиях, чтобы оказавшиеся в блокаде жители сектора Газа могли получить гуманитарную помощь. Однако в Иерусалиме на такой шаг пойти согласны лишь в том случае, если боевики палестинского движения ХАМАС отпустят заложников.

Не удалась и попытка госсекретаря обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметил Уэгхорн. Но в условиях непрекращающегося огня со стороны Израиля такие разговоры неактуальны. Кроме того, лидеры арабских стран настаивают на том, чтобы еврейское государство сперва отказалось от строительства поселений на Западном берегу Иордана.

Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС
Почему обострение ситуации бьет по интересам Китая и чего ждет от него американская сторона

Также обозреватель указал на противоречие — намереваясь «остановить расширение конфликта» в регионе, Блинкен не встретился с представителями Ирана и ливанской шиитской партии «Хезболла», которые представляют наибольшую угрозу безопасности региона.

Явной неудачей закончилась и попытка Блинкена при встрече обнять главу МИД Турции Хакана Фидана. Кадры с выражением лица американского госсекретаря распространили турецкие СМИ.

Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен и Фидан на переговорах в Анкаре обсудили процесс приема Швеции в НАТО и военный конфликт на Ближнем Востоке. Фидан подчеркнул, что Израилю следует помешать нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023