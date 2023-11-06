В Британии назвали провальным визит Блинкена на Ближний Восток

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока обернулось провалом. Такое мнение 6 ноября высказал внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

«Дипломатия Блинкена выставляет США бессильными и в некотором смысле неуклюжими», — отметил он.

По его мнению, все визиты американского политика — в Израиль, Иорданию, Ирак и Турцию — напоминают «дорогу в никуда» и ни одна из поставленных целей не была достигнута.

Как предполагает журналист, Блинкен рассчитывал убедить Израиль пойти на перерыв в боевых действиях, чтобы оказавшиеся в блокаде жители сектора Газа могли получить гуманитарную помощь. Однако в Иерусалиме на такой шаг пойти согласны лишь в том случае, если боевики палестинского движения ХАМАС отпустят заложников.

Не удалась и попытка госсекретаря обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметил Уэгхорн. Но в условиях непрекращающегося огня со стороны Израиля такие разговоры неактуальны. Кроме того, лидеры арабских стран настаивают на том, чтобы еврейское государство сперва отказалось от строительства поселений на Западном берегу Иордана.

Также обозреватель указал на противоречие — намереваясь «остановить расширение конфликта» в регионе, Блинкен не встретился с представителями Ирана и ливанской шиитской партии «Хезболла», которые представляют наибольшую угрозу безопасности региона.

Явной неудачей закончилась и попытка Блинкена при встрече обнять главу МИД Турции Хакана Фидана. Кадры с выражением лица американского госсекретаря распространили турецкие СМИ.

Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен и Фидан на переговорах в Анкаре обсудили процесс приема Швеции в НАТО и военный конфликт на Ближнем Востоке. Фидан подчеркнул, что Израилю следует помешать нападать на мирное население и вытеснять людей в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.