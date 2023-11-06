Украинские националисты расправляются с жителями города Запорожье, которые открыто поддерживают Россию. Об этом 6 ноября сообщил попавший в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он пояснил, что даже если какой-то житель в городе и не настроен против России, он всё равно боится высказывать о соседней стране что-то положительное. Такие страхи вызывают у них антироссийские радикалы, вернувшиеся с фронта.

«Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всë. Ребята пропадали», — цитирует военнопленного «РИА Новости».

Он добавил, что иногда сдают даже свои. Например, можно сказать что-нибудь хорошее о РФ в разговоре с давними знакомыми, а через два дня после этого пропасть. К таким «пропавшим» приезжают боевики из соседнего села для проведения «воспитательной беседы», после которой людей больше никто не видит.

Военнопленный сообщил, что раньше сам проживал в Запорожье, был мобилизован летом 2023 года и попал в плен на запорожском направлении.

Ранее, 1 ноября, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что на Украине может начаться гражданская война из-за нынешней политики киевского режима и провалов украинских войск на фронте. Он констатировал, что аресты, репрессии, расправы и различные суды идут каждый день, а судебная ветвь власти полностью подчинена президенту страны Владимиру Зеленскому.

В тот же день командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным Воин рассказал, что ВСУ используют мирное население, чтобы защититься от атак Российской армии. Он отметил, что украинские военные специально размещают свои опорные пункты в поселениях Запорожья, где находятся дома мирных жителей, используя мирное население как прикрытие.

До этого, 21 сентября, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» указал, что отрицать неонацистскую направленность киевского режима может только настоящий лжец. Он отметил, что идеологической основой для его зарождения выступает книга украинского философа Дмитрия Донцова «Национализм», написанная еще в 1926 году. В ней автор призывал завоевывать «нации-плебеи» и бороться «со всем российским обществом».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.