КПП «Рафах» открыт для прохода внесенных в списки иностранцев и граждан Египта

Расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки. Об этом 6 ноября сообщает главное управление погранпереходов анклава.

«Погранпереход «Рафах» открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года», — отмечено на странице управления в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее 6 ноября посол Палестины в РФ Абдель Хафис Нофаль заявил, что единственный КПП между Египтом и сектором Газа «Рафах» обстреливается в ночные часы. Подробностей обстрела дипломат не привел.

За день до этого сообщалось, что эвакуация немцев из сектора Газа через КПП происходит крайне медленно. Люди уже несколько дней ждут разрешения на выход из анклава. Покинуть сектор Газа с начала военных действий удалось лишь небольшому количеству немцев. Так, в пятницу, 3 ноября, эвакуироваться через пункт «Рафах» смогли лишь 30 граждан ФРГ.

Всего же эвакуации ожидает около 7 тыс. иностранных граждан.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан 1 ноября, через него палестинский анклав покинули 117 иностранцев, в том числе 35 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.