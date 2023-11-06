В Стамбуле в знак протеста выпустили мышей в McDonald's
В Стамбуле мужчина выпустил мышей в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald's в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет 6 ноября турецкая газета Cumhuriye.
На кадрах, которые опубликовали местные СМИ, видно, как мужчина заходит в зал заведения с коробкой и переворачивает ее, выпуская грызунов.
«Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей», — обратился он к посетителям McDonald's.
Ранее, 30 октября, аналогичная акция прошла в английском городе Бирмингем. Активист в ресторане McDonald's выпустил десятки мышей, окрашенных в цвета палестинского флага. В конце он призвал бойкотировать эту сеть быстрого питания, кофейни Starbucks и стриминговый сервис Disney+, так как они якобы оказывают поддержку армии Израиля. По сообщениям СМИ, после происшествия «ресторан был полностью продезинфицирован».
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.