Боррель заявил о влиянии конфликта в секторе Газа на поддержку Украины

Конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом 6 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время программной речи на конференции послов стран ЕС.

Как отмечает ТАСС, основную часть своего выступления — 19 минут — Боррель посвятил конфликту на Ближнем Востоке, а вот о ситуации на Украине говорил менее четырех минут.

Он констатировал, что Вашингтон и Брюссель не смогли убедить страны глобального Юга в необходимости поддержать Запад в борьбе против России, и призвал дипломатов «не забывать об Украине». Для этого, по его мнению, нужно нарастить усилия по контрпропаганде и убеждению незападных стран. Он также отметил, что обсудил этот вопрос во время своей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и американским лидером Джо Байденом на саммите ЕС – США в октябре.

«Оба конфликта совершенно разные по своим причинам и следствиям, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине. <…> Наша поддержка Украины может начать размываться в свете того, что воспринимается как политика двойных стандартов. Это острая проблема», — заявил в выступлении Боррель.

Он также признал, что Россия, невзирая на санкции, «смогла перевооружиться», восполняя свои потери. А вот украинское наступление, по словам евродипломата, «столкнулось с трудностями». При этом он выразил надежду, что военная и финансовая поддержка Запада помогут украинской армии дать возможность занять еще дополнительные территории. Кроме того, он добавил, что именно Евросоюз является главным донором помощи Украине.

«Именно мы, мы даем больше, чем США. Вы знаете цифры», — отметил Боррель.

Ранее, 5 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования украинского режима Вашингтоном, заметила, что Москва неоднократно предупреждала киевские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования. Как отметила дипломат, в данном контексте очень уместно русское выражение «поматросил и бросил».

3 ноября палата представителей конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, не содержащий упоминания Украины. Днем ранее сообщалось о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $425 млн. В поставки должны войти боеприпасы с лазерным наведением суммарной стоимостью $300 млн для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Тогда же стало известно о намерении американского лидера Джо Байдена использовать право вето, если конгресс примет законопроект об отдельной помощи Израилю.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.