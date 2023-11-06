Знакомая рассказала о враче из Ростова, оказавшейся в плену ХАМАС

Анна Пинкевич и ее дочь Анастасия рассказали «Известиям», как узнали о нахождении в плену палестинского движения ХАМАС врача Ирины Татти из Ростова-на-Дону.

«О похищении Ирины мне сообщил директор благотворительного фонда. Он позвонил и спросил, есть ли у меня фотография ее. Ну мы с ней близко общались, но фотографии не было. Я рассказала, что она работала в тубдиспансере, детской саду в школах. Искали ее фотографии», — сообщила Пинкевич.

Она отметила, что близко к сердцу новость о нахождении в плену женщины, так как знакома с Татти с 1992 года, когда та работала врачом-фтизиатром. По словам Пинкевич, та трепетно относилась к каждому из пациентов, в особенности, к маленьким.

Женщина уточнила, что Татти часто навещала родных в Израиле. По ее словам, то, что произошло со знакомой — сущий кошмар.

«Она такой очень скромный человек. Таких людей я не встречала. Я считаю, что Ирина Александровна — она ко всем людям с открытым сердим, доброй душой. То, в какую ситуацию она попала — просто сердце кровью обливается», — добавила Пинкевич.

Ранее, 3 ноября, председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов сообщил о нахождении 73-летней Ирины Татти с дочерью и внуком среди удерживаемых ХАМАС пленных. По его словам, четыре года назад женщина вышла на пенсию и переехала к дочери в Израиль. Он отметил, что зять россиянки погиб в первый день эскалации конфликта.

Ло этого, 1 ноября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в секторе Газа в качестве заложников удерживаются 5–6 граждан России. Он указал, в их числе находится одна женщина. По его словам, российское посольство активно работает над тем, чтобы установить механизм ее передачи.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.