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МО РФ сообщило о поражении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ

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Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, 6 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее, 24 октября, ВС РФ поразили три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море.

До этого, 18 октября, в Минобороны сообщили, что силы Черноморского флота в центре Черного моря уничтожили безэкипажный катер. Днем ранее Минобороны России сообщило, что еще один безэкипажный катер ВСУ также обнаружили в акватории Черного моря. Его уничтожила морская авиация Черноморского флота.

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Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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