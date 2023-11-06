Моргун продолжит исполнять обязанности главы Мариуполя до избрания нового мэра

Исполняющий обязанности главы администрации Мариуполя Олег Моргун, уволенный 6 ноября по приказу главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, продолжит нести полномочия до избрания городским советом новой кандидатуры. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Это стандартная процедура, сейчас Олег Моргун является и.о. главы администрации Мариуполя до того момента, как избранный в сентябре городской совет проголосует за кандидатуру», — сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что после перехода на российское законодательство процедура преемственности претерпела изменения. Если раньше глав администраций городов назначал руководитель ДНР, то теперь депутаты местных советов избирают глав вновь созданных муниципальных образований.

О том, кто может занять место Моргуна на посту главы города, пока не известно.

Моргун был назначен главой администрации Мариуполя в январе. Тогда Пушилин освободил от должности мэра Константина Иващенко.