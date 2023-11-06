Партия Шольца предложила ввести «кризисный взнос» с богатых немцев

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, подготовила инициативу с введением в стране временного «кризисного взноса» для самых богатых немцев. Об этом в понедельник, 6 ноября, пишет немецкое издание RND.

По данным источника, такая инициатива оказалась в списке предложений по экономической политике. Этот вопрос партия намеревается обсудить в рамках конференции в декабре.

Согласно данным RND, основная цель проекта заключается в том, чтобы укрепить промышленное расположение, обеспечить возможности получения образования и вернуть доверие к государству. Растущее неравенство является одной из величайших угроз демократии, дополнили в публикации.

В первую очередь СДПГ предлагает обеспечить создание миллиона новых рабочих мест в Германии к 2030 году и реформировать сферу налогов, в особенности подоходного, налогов на дарение и на получение наследства. Отмечается, что изменения должны сократить налоги для 95% населения, усиливая при этом налоги на богатых людей. Кроме того, партия предлагает изменить механизм «долгового тормоза» страны.

«Долговой тормоз в его нынешнем виде стал угрозой для местоположения и процветания Германии. Это замедляет необходимые изменения», — отмечается в документе проекта.

Такое нововведение необходимо, чтобы можно было увеличить инвестиции в инфраструктуру, защиту климата, цифровизацию и образование. Предыдущие кризисы показали, что рынок сам по себе не способен гарантировать безопасность и процветание для всех, объяснили в статье.

Ранее, 2 ноября, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия станет единственной индустриальной державой, столкнувшейся с рецессией по итогам 2023 года. Он указал, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) в стране составит 0,4%. Кроме того, дипломат добавил, что товарооборот России и ФРГ неуклонно снижается и за первые восемь месяцев 2023 года он составил лишь €9,3 млрд.