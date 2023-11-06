Посол Палестины сообщил о ночных обстрелах КПП «Рафах»

Единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) пропуска между Египтом и сектором Газа «Рафах» обстреливается в ночные часы, сообщил 6 ноября посол Палестины в РФ Абдель Хафис Нофаль.

«Да, вчера ночью везде обстреливали», — сказал он в беседе с ТАСС.

Подробностей обстрела дипломат не привел.

Накануне сообщалось, что эвакуация немцев из сектора Газа через КПП происходит крайне медленно. Люди уже несколько дней ждут разрешения на выход из анклава. Покинуть сектор Газа с начала военных действий удалось лишь небольшому количеству немцев. Так, в пятницу, 3 ноября, эвакуироваться через пункт «Рафах» смогли лишь 30 граждан ФРГ.

Всего же эвакуации ожидают около 7 тыс. иностранных граждан.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан 1 ноября, через него палестинский анклав покинули 117 иностранцев, в том числе 35 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.