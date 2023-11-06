Реклама
Прямой эфир
Мир
Партия Шольца предложила ввести «кризисный взнос» с богатых немцев
Общество
Правительство предложило продавать алкоголь на внутренних рейсах в duty free
Мир
Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
Мир
Посол Палестины сообщил о ночных обстрелах КПП «Рафах»
Спорт
Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства
Мир
СМИ сообщили об отзыве ЮАР своих дипломатов из Израиля
Мир
Кулеба заявил о подготовке украинцев к худшей зиме в истории
Мир
В Британии заметили изменившийся тон Зеленского в общении с Западом
Общество
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
Общество
Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина
Мир
Глава МИД Индии назвал санкции против России удобными лишь для Запада
Политика
Песков заявил об отсутствии заявлений от Путина о выдвижении на новый срок
Общество
Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов
Сюжет:

ВС РФ обезвредили два беспилотника в Воронежской области

Губернатор Гусев: ВС РФ обезвредили два БПЛА в Воронежской области
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) обнаружили и обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона. <…> Ситуацию в Воронежской области держу под контролем», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в случае обнаружения жителями в небе или на земле беспилотника его не нужно спешить фотографировать и выкладывать в соцсети. В данной ситуации нужно сообщить об увиденном в оперативные службы и не приближаться к предмету.

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

До этого украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) 21 октября. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00, отметили в Минобороны РФ.

17 сентября Гусев также сообщал, что БПЛА был перехвачен над Воронежской областью, беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На следующий день Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023