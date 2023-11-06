ВС РФ обезвредили два беспилотника в Воронежской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) обнаружили и обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона. <…> Ситуацию в Воронежской области держу под контролем», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в случае обнаружения жителями в небе или на земле беспилотника его не нужно спешить фотографировать и выкладывать в соцсети. В данной ситуации нужно сообщить об увиденном в оперативные службы и не приближаться к предмету.

До этого украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) 21 октября. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00, отметили в Минобороны РФ.

17 сентября Гусев также сообщал, что БПЛА был перехвачен над Воронежской областью, беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На следующий день Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.