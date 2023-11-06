Карта спецоперации на Украине 6 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 ноября можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что на купянском направлении было отражено шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих.

На донецком направлении российские военные отразили две атаки противника, а также нанесли поражение живой силе в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих.

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные на херсонском направлении предотвратили пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.