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Западные СМИ указали на главную ошибку США в отношениях с Путиным

Foreign Affairs: США совершают ошибку, пытаясь говорить с Путиным с позиции силы
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Белый дом совершает ошибку, пытаясь вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы. На это указало 6 ноября издание Foreign Affairs.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в публикации.

Автор публикации отметил, что предыдущие попытки воздействовать на Путина с позиции силы не увенчались успехом и никак не поменяли внешнюю политику РФ.

«Это показывает, что для сдерживания России недостаточно просто демонстрировать силу. Это скорее свидетельствует о том, что при некоторых обстоятельствах демонстрация силы США может иметь неприятные последствия», — уточняет издание.

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2 октября журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента России Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

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