ВС РФ предотвратили пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

На херсонском направлении предотвращено пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны России.

«В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии своими активными действиями смогли отразить шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области.

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 30 октября, военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями» отметил, что доклады украинского командования о том, что их силы якобы уже находятся на левом берегу Днепра, делаются для пропаганды, чтобы создавать видимость того, что Украина по-прежнему сохраняет инициативу в зоне конфликта. В реальности же ВСУ никак не могут наступать или предпринимать какие-либо действия, кроме как обороняться. Все их попытки форсировать Днепр пресекаются российскими военными.

Ранее, 22 октября, Минобороны РФ также сообщило, что на херсонском направлении российские военные остановили попытки ВСУ форсировать Днепр. 21 октября российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. В результате был ликвидирован личный состав противника, а также повреждены оружие и средства связи.

25 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Однако украинские эвакуационные и высадочные группы ликвидируются операторами дронов группировки «Днепр» на суше и на плаву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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