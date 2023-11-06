Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина
Мир
Глава МИД Индии назвал санкции против России удобными лишь для Запада
Политика
Песков заявил об отсутствии заявлений от Путина о выдвижении на новый срок
Общество
Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов
Недвижимость
Доля покупателей вторичного жилья в России снизилась до рекордных значений
Мир
На Украине предупредили о дыре в бюджете без помощи союзников
Общество
Посетители выставки «Россия» указали на масштабность экспозиции
Мир
Лавров указал на попытки англосаксов подтолкнуть Ближний Восток к большой войне
Мир
Боррель назвал моральным провалом обострение ситуации в Израиле
Общество
Вице-премьер РФ Абрамченко рассказала о планах по очистке Байкала
Мир
Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Ливане
Мир
Глава офиса Зеленского опроверг утечку оружия с Украины в сектор Газа
Мир
В секторе Газа из-за действий ЦАХАЛ за ночь погибли более 200 человек
Сюжет:

Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина

Лавров заявил, что нет ничего страшного в праздновании Хеллоуина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ничего страшного и разрушительного в празднике Хеллоуин нет, заявил 6 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на марафоне «Знание» в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

«Не усматриваю чего-то разрушительного в тех или иных традициях, которые приходят с Запада. Главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над нашей историей, над нашими праздниками, над нашими традиционными формами отмечать памятные события», — сказал высокопоставленный дипломат.

Говоря о том, что в ряде российский учебных заведениях запретили праздновать Хеллоуин, он поделился позицией «оставить этот вопрос на рассмотрение каждого отдельного общества — школы или университета».

Лавров также отметил, что «иногда, если верить западным фильмам, под прикрытием хеллоуинских традиций совершаются кровавые преступления».

Страшно красиво: россияне теряют интерес к Хеллоуину
А те, кто всё еще отмечает праздник, в этом году выбирают образы Барби и Дракулы

«Надеюсь, что нам это не грозит», — заключил министр.

Ранее, 30 октября, «Известия» рассказали, как Хеллоуин стал частью массовой культуры и как этот языческий праздник принято отмечать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023