Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина

Ничего страшного и разрушительного в празднике Хеллоуин нет, заявил 6 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на марафоне «Знание» в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

«Не усматриваю чего-то разрушительного в тех или иных традициях, которые приходят с Запада. Главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над нашей историей, над нашими праздниками, над нашими традиционными формами отмечать памятные события», — сказал высокопоставленный дипломат.

Говоря о том, что в ряде российский учебных заведениях запретили праздновать Хеллоуин, он поделился позицией «оставить этот вопрос на рассмотрение каждого отдельного общества — школы или университета».

Лавров также отметил, что «иногда, если верить западным фильмам, под прикрытием хеллоуинских традиций совершаются кровавые преступления».

«Надеюсь, что нам это не грозит», — заключил министр.

Ранее, 30 октября, «Известия» рассказали, как Хеллоуин стал частью массовой культуры и как этот языческий праздник принято отмечать.