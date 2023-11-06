На Украине предупредили о дыре в бюджете без помощи союзников

Верховная рада Украины собирается принять бюджет страны на 2024 год, но без поддержки западных союзников ей грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что, помимо <военных действий>, нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС [Европейском союзе]», — передает его слова Politico.

Отмечается, что помощь Киеву завершается в декабре 2023 года. Альянс пообещал стране выделить пакет денежной помощи в размере €50 млрд на следующие четыре года, но Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования страны, ссылаясь на коррупцию.

Марченко отметил, что Украина готова к дальнейшим реформам по укреплению антикоррупционных органов, и предупредил о необходимой помощи.

«Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению чиновника, последствия упадка Украины скажутся на Европе, так как возможны миграция и повышение цен на продукты питания, а также нефть и газ. Марченко также попросил союзников направить в Киев около $300 млрд российских активов, которые страны G7 заморозили в начале военного конфликта.

Ранее, 15 октября, Марченко пожаловался на слабость Запада в украинском вопросе. Министр предположил, что эта проблема связана с предстоящими президентскими выборами в США и с выборами в Европарламент, которые пройдут в 2024 году. Кроме того, он подчеркнул, что киевские власти вынуждены прикладывать «в два раза больше усилий» в переговорах со своими партнерами по сравнению с прошлым, 2022 годом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.