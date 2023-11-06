Посетители выставки «Россия» указали на масштабность экспозиции

Масштабы и зрелищность экспозиций выставки-форума «Россия» в Москве удивляют, рассказали 6 ноября «Известиям» посетители.

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ оказались в полном восторге от задумки организаторов площадки.

«Вообще это всё нравится. Монументально всё построено. Я рад, что восстанавливается ВДНХ, как это задумывалось еще при Сталине. Это должно быть, вся страна должна быть представлена здесь <…> От Камчатки до Калининграда, от Крыма до Мурманска», — сказал пришедший на выставку Юрий Иваненко.

По словам Александра, особо впечатлили Камчатка, Ямало-Ненецкий автономный округ. По мнению посетительницы Дарьи, очень здорово, что такое количество регионов собралось в одном месте.

На выставке также представили экспозицию Донецкой Народной Республики (ДНР). В первую очередь экскурсовод показала «переломный» момент истории, когда граждане единогласно «вернуться на Родину». После девушка показала фрагмент «настоящего», когда Донбасс «вернулся в свою родную гавань».

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.