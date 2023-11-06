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Вице-премьер РФ Абрамченко рассказала о планах по очистке Байкала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Одним из приоритетов экологической политики России является очистка стоков и берегов озера Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды. Об этом рассказала 6 ноября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на марафоне российского общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Сейчас мы занимаемся строительством трех крупнейших очистных сооружений — в Иркутске, Улан-Удэ и Северо-Байкальске. Второе направление — это очистка берегов Байкала от накопленных отходов, от накопленного экологического вреда», — указала она.

Она напомнила, что флагман советской бумажно-целлюлозной промышленности — Байкальский ЦПК — был построен непосредственно на берегу озера.

«Наша задача — обеспечить ликвидацию этого комбината. Там огромное количество запасов вредных отходов третьего класса опасности, это черный щелок, который может попасть в Байкал. Так вот, мы в этом году приступили к ликвидации всех отходов, накопленных на берегу Байкала от деятельности Байкальского ЦПК, выделили на это почти 7 млрд рублей», — отметила Абрамченко.

Также вице-премьер РФ призвала государства отказаться от санкционной политики в вопросах экологии и объединить свои усилия по защите биосферы.

«У экологических проблем нет границ. Это задача, которую нужно решать всем государствам вместе, и поэтому правительства всех государств должны внедрять принципы ответственного и рационального природопользования, экологичные технологии, которые основаны на принципах НДТ (наилучшие доступные технологии. — Ред.). И лучшие из доступных технологий не могут быть предметом никаких санкций, потому что это прямой ущерб природе. И конечно же, мы должны с вами сообща строить то самое светлое экологичное будущее вместе с другими государствами», — резюмировала политик.

В августе российские экологи указывали на еще одну актуальную проблему экосистемы Байкала — восстановление лесной зоны. Специалисты обсудили законопроект по сплошным санитарным рубкам в центральной экологической зоне, его возможные плюсы и минусы и перспективы принятия.

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