Певица Дубцова выступит на главной сцене выставки «Россия» 6 ноября

Поэт и певица Ирина Дубцова выступит в понедельник, 6 ноября, на главной сцене Международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. Об этом сообщили в АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

Отмечается, что выступление артистки состоится в рамках концерта, организованного павильоном Банка России «Умные часы». Мероприятие начнется в 15:00, оно продлится три часа. Кроме того, на одной сцене с певицей выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

Организаторы пообещали, что зрители получат положительные эмоции от концерта.

4 ноября автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором исполнили гимн РФ на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. На шоу была совмещена симфоническая и электронная музыка. На арку главного входа ВДНХ транслировались футуристические образы, посвященные развитию страны.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.