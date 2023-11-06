Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Ливане

Великобритания организовала временный вывоз сотрудников своего дипломатического представительства в Ливане. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба МИД королевства.

В министерстве посоветовали британцам «воздержаться от любых поездок» в Ливан, а тем, кто уже находится в республике, покинуть ее как можно скорее.

3 ноября генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла официально заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. Группировка наносит удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ израильтяне также наносят удары по территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.