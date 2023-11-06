Тяжелораненный Герой России Сайфуллин вернулся на фронт

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды получивший ранения во время спецоперации России на Украине, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк. Об этом стало известно в понедельник, 6 ноября.

«Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Героя России, офицеры, получившие ранения на поле боя, должны передать опыт молодым командирам. Также Сайфуллин оценил работу своих бойцов.

«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сказал он.

В конце октября Сайфуллин рассказал, что Украина стала самой заминированной страной в мире. По его словам, Киеву поставляется очень большое количество мин иностранного производства. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) забрасывают населенные пункты минами «Лепесток». При ее срабатывании взрослый может лишиться ступни, однако ребенок рискует такое не пережить.

Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения переправились через Северский Донец. За мужество и героизм полковника удостоили звания Героя России.

После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.