Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о нападении с ножом на двух человек в Иерусалиме
Мир
СМИ заявили о намерении ЦАХАЛ начать бои в городе Газа в течение 48 часов
Мир
В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия
Общество
В Подмосковье открылся посвященный семье Николая II музей
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС в секторе Газа
Армия
Балицкий рассказал об уничтожении танков Leopard на запорожском направлении
Мир
СМИ предрекли, что Украина отберет деньги у бедных членов Евросоюза
Общество
Уголовное дело возбуждено после стрельбы у ресторана в центре Москвы
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы
Мир
Telegraph назвала уничтожение Израилем ракеты хуситов первым боем в космосе
Мир
Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток
Мир
NYT написала о пессимизме украинцев по поводу исхода конфликта
Армия
Минобороны рассказало о тактике огневой карусели российских артиллеристов в зоне СВО

Ветеран ВОВ рассказал подробности освобождения Киева от фашистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В день 80-летия со дня освобождения Киева от двух лет фашистского террора ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько в понедельник, 6 ноября, рассказал «Известиям» подробности этого события.

Участник боевых действий запомнил утро, когда началась операция по освобождению, тихим и с «маленьким туманом», а ровно в 4 часа по всему фронту раздался огонь.

«Земля была как перепахана огромным фантастическим плугом. Земля, деревянные накаты, железные обломки техники», — объяснил он.

Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев ознакомился с рассекреченными документами, в которых обрисованы захват плацдармов на правом берегу Днепра, концентрация сил и внезапные удары. По словам журналиста, в одной из директив указано, что действовать нужно максимально быстро, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней.

Он также рассказал, что освобождать город было принято с Бугринского плацдарма, но после двух неудачных попыток решили перебросить группировку на Лютежское направление. Немецкая армия не была готова к удару с новой позиции, а советские военные смогли пробить на этом участке фронта три линии обороны. Отмечается, что гитлеровцы хозяйничали на Украине в общей сложности 40 месяцев.

«За каждого убитого немецкого солдата убивали в ответ больше 100 мирных жителей. Это была кровавая месть фашистских захватчиков. Все акты о зверствах описаны вот в таких папках — здесь в архиве их десятки. Кроме того, уходя из Киева, фашисты хотели стереть город с лица земли, заложили сотни мин по всей территории», — указал Воробьев.

Другой ветеран ВОВ Иван Кутлин стал свидетелем нечеловеческой жестокости немецких солдат и бандеровцев.

«Зверское отношение было немецких солдат! Мы пошли в колодец попить, а посмотрели, а в колодце — один живой ребенок, а остальные уже померли», — вспомнил он события тех дней.

Журналист дополнил, что в период боевых действий на Украине расстреливали евреев, цыган, коммунистов. В Бабьем Яре убили не менее 150 тыс. человек, отметил он. Исторические свидетельства события представили на выставке в Музее Победы в Москве.

«Завершаем мы выставку мемориалами, которые были поставлены нашим воинам, и тем, как с ними обращаются сейчас», — уточнила замдиректора по экспозиционно-выставочной работе музея Юлия Москвичева.

Воробьев подытожил, что украинцы ждали именно советского солдата, но на данный момент новейшую историю переписывают и называют красноармейцев оккупантами.

Смерти вопреки: как советский офицер возглавил восстание в Собиборе
Александр Печерский повел узников на прорыв

В этот же день стало известно, что Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы. Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города и продолжались всю ночь. К утру 6 ноября город Киев был освобожден от фашистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023