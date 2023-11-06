Ветеран ВОВ рассказал подробности освобождения Киева от фашистов

В день 80-летия со дня освобождения Киева от двух лет фашистского террора ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько в понедельник, 6 ноября, рассказал «Известиям» подробности этого события.

Участник боевых действий запомнил утро, когда началась операция по освобождению, тихим и с «маленьким туманом», а ровно в 4 часа по всему фронту раздался огонь.

«Земля была как перепахана огромным фантастическим плугом. Земля, деревянные накаты, железные обломки техники», — объяснил он.

Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев ознакомился с рассекреченными документами, в которых обрисованы захват плацдармов на правом берегу Днепра, концентрация сил и внезапные удары. По словам журналиста, в одной из директив указано, что действовать нужно максимально быстро, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней.

Он также рассказал, что освобождать город было принято с Бугринского плацдарма, но после двух неудачных попыток решили перебросить группировку на Лютежское направление. Немецкая армия не была готова к удару с новой позиции, а советские военные смогли пробить на этом участке фронта три линии обороны. Отмечается, что гитлеровцы хозяйничали на Украине в общей сложности 40 месяцев.

«За каждого убитого немецкого солдата убивали в ответ больше 100 мирных жителей. Это была кровавая месть фашистских захватчиков. Все акты о зверствах описаны вот в таких папках — здесь в архиве их десятки. Кроме того, уходя из Киева, фашисты хотели стереть город с лица земли, заложили сотни мин по всей территории», — указал Воробьев.

Другой ветеран ВОВ Иван Кутлин стал свидетелем нечеловеческой жестокости немецких солдат и бандеровцев.

«Зверское отношение было немецких солдат! Мы пошли в колодец попить, а посмотрели, а в колодце — один живой ребенок, а остальные уже померли», — вспомнил он события тех дней.

Журналист дополнил, что в период боевых действий на Украине расстреливали евреев, цыган, коммунистов. В Бабьем Яре убили не менее 150 тыс. человек, отметил он. Исторические свидетельства события представили на выставке в Музее Победы в Москве.

«Завершаем мы выставку мемориалами, которые были поставлены нашим воинам, и тем, как с ними обращаются сейчас», — уточнила замдиректора по экспозиционно-выставочной работе музея Юлия Москвичева.

Воробьев подытожил, что украинцы ждали именно советского солдата, но на данный момент новейшую историю переписывают и называют красноармейцев оккупантами.

В этот же день стало известно, что Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы. Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города и продолжались всю ночь. К утру 6 ноября город Киев был освобожден от фашистов.