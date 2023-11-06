СМИ заявили о намерении ЦАХАЛ начать бои в городе Газа в течение 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается в течение ближайших 48 часов начать бои на территории города Газа. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила газета Haaretz.

«По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться в густонаселенном городе», — отмечается в публикации.

Кроме того, отмечается, что целью операции израильских военных является уничтожение боевиков ХАМАС и разрушение военных и гражданских объектов, которые соорудили представители палестинского исламистского движения.

В статье также обратили внимание, что для реализации такого плана властям Израиля может потребоваться достаточно продолжительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. По оценкам ЦАХАЛ, для «очистки территории» от ХАМАС необходимо «действовать тщательно и относительно медленно».

В этот же день Сухопутные силы ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в регионе. Истребители израильской армии в регионе за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС, в том числе военные комплексы, наблюдательные пункты, противотанковые посты и прочее, добавили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.