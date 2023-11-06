«Известия» показали последствия подтопления в Приморье

Южный циклон пришел в Приморье, во Владивостоке из-за обильных осадков подтопило улицы вместе с припаркованными на них автомобилями, рассказал 6 ноября «Известиям» журналист Ян Мачильский.

«На улице Космонавтов оставленные на ночь автомобили к утру оказались по крышу в воде. Доставать их автовладельцам пришлось с помощью буксиров и эвакуаторов. Сейчас пострадавшие от стихии пытаются привести свои авто в порядок», — пояснил Мачильский.

На кадрах видно, что дождевая вода выливается из салонов автомобилей.

Местная жительница также сообщила, что один из подземных переходов затопляет всегда, когда идет дождь. На улицах города для устранения последствий подтопления работает спецтехника.

Ранее в понедельник заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог Дмитрий Долгий рассказал о ликвидации последствий выпадения в городе обильных осадков. По его словам, открыты ливневые решетки, а специализированная техника разгоняет воду.

Из-за дождя и снега приостановлена работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край).

«С 15.30 (7.30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе», — отметили в МЧС.

По информации Сахалинского морского пароходства, морское сообщение острова с материком возобновят с улучшением погоды.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине задерживаются рейсы из-за непогоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова.