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Уголовное дело возбуждено после стрельбы у ресторана в центре Москвы

Ирина Волк сообщила, что после стрельбы у ресторана в Москве возбудили дело
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении боксера Никиты Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом 6 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — сказала она.

По словам Волк, 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной между гражданами произошел конфликт. Перепалка переросла в потасовку. В итоге один из участников конфликта из травматического оружия ранил четверых оппонентов.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали нападавшего, его доставили в отдел.

«Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести направлены в медицинское учреждение», — подчеркнула официальный представитель МВД, ее слова приводит ТАСС.

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О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно 5 ноября. Позднее в прокуратуре Москвы сообщили, что злоумышленник задержан. Как выяснилось, стрельбу в ресторане открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.

В ноябре 2020 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что Иванов, возвращаясь на поезде с соревнований в Ульяновске, в состоянии алкогольного опьянения повздорил с боксером Бассиром Мирсиябовым. Оппонент Иванова попал в реанимацию.

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