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В Красноярском крае ищут пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика

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Фото: Telegram/mvd_24
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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего в Красноярске почти неделю назад 13-летнего подростка. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

31 октября в дежурную часть поступило сообщение, что около 19:40 по местному времени (15:40 мск) воспитанник детского дома 2010 года рождения ушел на прогулку и не вернулся.

По данным ведомства, несовершеннолетний был одет в красную куртку и черные спортивные штаны, имел при себе самокат. Кроме того, среди примет пропавшего в публикации указали на рост 160 см, полное телосложение, короткие светло-русые волосы и шрам на левой брови.

Отмечается, что у мальчика не было с собой мобильного телефона. На данный момент его разыскивают инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники, участковые уполномоченные, наряды ППС и ДПС, а также волонтеры.

Растущие пропажи: можно ли остановить исчезновения детей
Чаще всего ищут сбежавших из дома и потерявшихся в людных местах или на природе

Ранее, 21 октября, стало известно, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Мать мальчиков рассказала, что старший получил в школе неудовлетворительные оценки, а младший потерял телефон. Она предположила, что именно из-за этого братья решили убежать из дома.

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