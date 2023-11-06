Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ предрекли, что Украина отберет деньги у бедных членов Евросоюза
Общество
Уголовное дело возбуждено после стрельбы у ресторана в центре Москвы
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы
Мир
Telegraph назвала уничтожение Израилем ракеты хуситов первым боем в космосе
Мир
Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток
Мир
NYT написала о пессимизме украинцев по поводу исхода конфликта
Армия
Минобороны рассказало о тактике огневой карусели российских артиллеристов в зоне СВО
Мир
Власти Ирландии заявили о разработке мер по снижению притока украинских беженцев
Мир
Кулеба заявил об обещаниях Бербок вступления Украины в Европейский союз
Мир
СМИ сообщили о попытке украинских военкомов силой забрать призывника из больницы
Армия
Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Минздрав Палестины заявил о необходимости полевых госпиталей в секторе Газа
Армия
Артиллеристы ВС РФ поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Сюжет:

Во Владивостоке ликвидируют подтопления из-за осадков

Замглавы Владивостока Долгий: подтоплений избежать не удалось из-за большой интенсивности осадков
0
Фото: Telegram/adm_vl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог Дмитрий Долгий в понедельник, 6 ноября, рассказал о ликвидации последствий выпадения в городе обильных осадков.

«На 12:00 во Владивостоке (05:00 мск. — Ред.) выпало 82 мм осадков. Все низинные места накануне были прочищены бригадами СГТ (предприятия «Содержание городских территорий». — Ред.). Однако подтоплений избежать не удалось в связи с большой интенсивностью осадков», — приводит слова чиновника пресс-служба администрации Владивостока в официальном Telegram-канале.

Долгий добавил, что в местах подтоплений дорог работают аварийные бригады. Также были открыты ливневые решетки, а специализированная техника разгоняет воду.

Сходов грунта и падения деревьев не зафиксировано, уровень воды падает, но движение автотранспорта пока замедленно.

Остров в невезении: как ликвидируются последствия потопа на Сахалине
В столице региона объявлен режим ЧС — повреждены дома и дороги, более 2,5 тыс. человек остались без света

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине задерживаются рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также были перенесены четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023