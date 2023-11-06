Во Владивостоке ликвидируют подтопления из-за осадков

Заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог Дмитрий Долгий в понедельник, 6 ноября, рассказал о ликвидации последствий выпадения в городе обильных осадков.

«На 12:00 во Владивостоке (05:00 мск. — Ред.) выпало 82 мм осадков. Все низинные места накануне были прочищены бригадами СГТ (предприятия «Содержание городских территорий». — Ред.). Однако подтоплений избежать не удалось в связи с большой интенсивностью осадков», — приводит слова чиновника пресс-служба администрации Владивостока в официальном Telegram-канале.

Долгий добавил, что в местах подтоплений дорог работают аварийные бригады. Также были открыты ливневые решетки, а специализированная техника разгоняет воду.

Сходов грунта и падения деревьев не зафиксировано, уровень воды падает, но движение автотранспорта пока замедленно.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине задерживаются рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также были перенесены четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском.