Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

На внешней стороне МКАД произошла авария с участием нескольких машин в понедельник, 6 ноября. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

По информации столичного дептранса, опубликованной в Telegram-канале, инцидент произошел на 23-км дороги. После ДТП движение машин на участке осуществлялось по двум полосам из шести, позднее его восстановили.

На кадрах с места аварии видно, что участниками происшествия стали три автомобиля. В результате сильного столкновения у машин пострадала передняя часть корпуса, у одного авто оказалась повреждена задняя часть.

Информации о пострадавших не поступало, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

27 октября легковой автомобиль с мигалкой и пассажирский автобус столкнулись в центре Москвы на Таганской улице. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения.