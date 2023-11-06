Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря началась на Земле в минувшее воскресенье, сообщает 5 ноября Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля», ― сказано в сообщении института.

Согласно информации мониторинга космической погоды Институт прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля планеты находится на третьем уровне (G3) из пяти возможных.

При таком уровне возмущенности магнитного поля на Земле могут возникнуть неполадки в работе энергетических систем. Например, предохранительные системы могут издавать сигналы ложной тревоги, а масляные трансформаторы могут сообщать о перегреве.

Кроме того, в таких условиях существует риск перебоев в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи. В средних широтах могут возникнуть полярные сияния.

В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью. Отмечается, что аврору видели в Крыму, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.