Фильм «По щучьему велению» снова возглавил топ в выходном прокате в России

Семейный фильм-сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского за прошедшие выходные снова возглавил кинопрокат в России. За минувший уикенд лента собрала 615 млн рублей. Об этом стало известно из данных сайта Kinobusiness за период со 2 по 5 ноября.

Сюжет фильма рассказывает историю Емели, поймавшего говорящую щуку. Рыба предлагает выполнить три его желания, два из которых герой фильма пускает на ветер, а третье решает приберечь. В фильме Емеля пытается добиться руки царской дочери Анфисы, а щука всячески ему в этом помогает. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, а роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова

Вторым кассовым фильмом прошедших выходных с большим отставанием стала космическая драма «Человек ниоткуда», снятая Ренатом Давлетьяровым и собравшая 47,7 млн рублей.

На третьем месте, сообщает Kinobusiness, расположилась российская биографическо-приключенческая драма «Повелитель ветра». Касса картины за уикенд составляет 34,9 млн рублей.

31 октября сообщалось, что семейный фильм-сказка «По щучьему велению» уже возглавлял российский кинопрокат. Так, за четыре дня — с 26 по 30 октября — количество посмотревших фильм превысило 1,4 млн человек. Из 409 млн сборов 400,8 млн рублей пришлось на Россию, остальные 8,6 млн — на СНГ.

Ранее, 18 октября, на премьере фильма актер Никита Кологривый, исполнивший главную роль в фильме, рассказал «Известиям» о простом нраве Емели. Главный герой умеет бороться с проблемами улыбкой, а также имеет любовь к жизни. Мила Ершова, исполнившая роль волшебной щуки, которая в какой-то момент превращается в красавицу Василису, отметила, что ее героиня получилась «хитрой и с характером».

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» еще 12 сентября. Сказку снимали весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево царство.