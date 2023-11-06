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NYT написала о пессимизме украинцев по поводу исхода конфликта

NYT: у украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта
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Фото: Соцсети
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Жители Украины морально готовятся к затягиванию конфликта, который растянется на продолжительный срок, из-за чего среди них растет недовольство властями. Об этом 5 ноября сообщает газета The New York Times.

«Ребята на фронте очень устали физически и психологически. <...>. Эта продлится долго. В каждом селе есть могилы», ― заявил глава села Тухля во Львовской области Андрей Ткачук.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, в период с мая по октябрь текущего года уровень доверия населения Украины к властям снизился с 74% до 39%. Вместе с тем, гласит работа социологов, 48% украинцев с доверием относятся к государственному телевидению.

По словам директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, украинцы «становятся пессимистами» по разнообразным причинам, в том числе в связи с отсутствием чувства безопасности.

Кроме того, социолог отметил, что жители Украины всё чаще пытаются найти виноватого в неудачах своих вооруженных сил. По его словам, чаще всего гнев украинцев направлен на коррупцию и союзников из западных стран, которые слишком медленно обеспечивали Украину оружием. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что ВСУ избегают народного осуждения.

Авторы научной работы сообщили, что провал летнего контрнаступления ВСУ стал одной из причин подавленного настроения жителей Украины.

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Главком украинской армии Валерий Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Еще 23 октября бывший морпех армии США Брайан Берлетик указал, что ВСУ использовали свои последние резервы в проведении контрнаступления, но это не помогло достичь успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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