Реклама
Прямой эфир
Общество
Кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России
Спорт
Российская теннисистка Звонарева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Мир
Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
Мир
ВКС РФ нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +11 градусов в понедельник
Мир
СМИ сообщили о попытке украинских военкомов силой забрать призывника из больницы
Мир
Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в пяти колеблющихся штатах
Общество
Советник главы Крыма опроверг слухи о взломе телеканала «Крым 24»
Общество
Минобороны опубликовало документы об освобождении в 1943 году Киева от фашистов
Мир
Журналист Херш назвал условия Израиля для помилования политических лидеров ХАМАС
Мир
Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество в вопросе поддержки евреев
Мир
На Украине сообщили о поручениях Зеленского начать подготовку к выборам
Мир
Директор ЦРУ Бернс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС
Сюжет:

Экипаж САУ «Мста-С» уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоне специальной военной операции продолжают действовать расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа. Соответствующее видео боевой работы российских военнослужащих в понедельник, 6 ноября, опубликовало Минобороны РФ.

Артиллерийские подразделения продолжают поражать артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушать оборонительные сооружения, подавлять пункты управления, уничтожать огневые средства, вооружения и военную технику противника. Так, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская 155-миллиметровая гаубица Krab.

Расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 км. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

«Цели бывают разного характера, и к ним разный подход, разные снаряды. Пару дней назад экипаж уничтожил польскую гаубицу Krab. Сначала передали, что видят дым, потом орудие сдетонировало и было уничтожено», — рассказал командир САУ «Мста-Б» Александр.

«Мста-С» применяет фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон сооружениям, укреплениям, бронетехнике и живой силе.

Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ
Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

Ранее, 4 ноября, Минобороны назвало потери ВСУ на купянском направлении за сутки. По их данным, за 3 ноября ВСУ потеряли до 125 боевиков на купянском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины. Также были уничтожены два 122-миллиметровых арторудия Д-30, станция РЭБ AN/TPQ-36, минометный расчет и склад с боеприпасами.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023