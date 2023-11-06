Экипаж САУ «Мста-С» уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении

В зоне специальной военной операции продолжают действовать расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа. Соответствующее видео боевой работы российских военнослужащих в понедельник, 6 ноября, опубликовало Минобороны РФ.

Артиллерийские подразделения продолжают поражать артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушать оборонительные сооружения, подавлять пункты управления, уничтожать огневые средства, вооружения и военную технику противника. Так, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская 155-миллиметровая гаубица Krab.

Расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 км. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

«Цели бывают разного характера, и к ним разный подход, разные снаряды. Пару дней назад экипаж уничтожил польскую гаубицу Krab. Сначала передали, что видят дым, потом орудие сдетонировало и было уничтожено», — рассказал командир САУ «Мста-Б» Александр.

«Мста-С» применяет фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон сооружениям, укреплениям, бронетехнике и живой силе.

Ранее, 4 ноября, Минобороны назвало потери ВСУ на купянском направлении за сутки. По их данным, за 3 ноября ВСУ потеряли до 125 боевиков на купянском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины. Также были уничтожены два 122-миллиметровых арторудия Д-30, станция РЭБ AN/TPQ-36, минометный расчет и склад с боеприпасами.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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