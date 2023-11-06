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WP отвергла возможность прямой конфронтации между США и РФ из-за поражения Украины

WP: США не станут развязывать войну из-за победы России на Украине
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Фото: Соцсети
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США не рискнут вступить в прямую конфронтацию с Россией, если Украина проиграет в конфликте. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Джейсон Уиллик в своей статье в воскресенье, 5 ноября.

«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — высказался он.

По мнению Уиллика, Киев в настоящее время находится в положении худшем, чем когда-либо в ходе российской специальной военной операции (СВО). Вооруженные силы Украины (ВСУ) «истощены», им не хватает ни вооружения, ни боеспособных солдат. Добавляет проблем Киеву отсутствие единства стран Запада в вопросе дальнейшей поддержки украинской армии.

«Окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было», — написал обозреватель.

По мнению Уиллика, Украина должна «переосмыслить свой политический подход», пока это еще имеет хоть какой-то смысл.

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Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США откажутся от Украины, как только она перестанет быть полезна для Штатов.

Перед этим, 2 ноября, в газете Le Figarо предположили, что США собираются возложить задачу перемирия с Россией на президента Украины Владимира Зеленского. Также там заявили, что Украина уже находится в тупиковом положении, и другого выхода у нее нет.

4 ноября телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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