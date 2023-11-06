Минобороны рассказало о тактике огневой карусели российских артиллеристов в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» продолжают наносить массированные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы российских военнослужащих на херсонском направлении в понедельник, 6 ноября, поделилось Минобороны РФ.

Артиллеристы методично уничтожают боевую технику ВСУ, склады с боеприпасами, разрушают оборонительные сооружения и пункты управления противника. Они выполняют боевые задачи, используя технику огневой карусели.

Поразив противника, расчеты «Града» на максимальной скорости меняют огневую позицию и продолжают нести боевое дежурство. Артиллеристы перезаряжают боевые машины в запасных районах, после чего выходят на новые огневые позиции, чтобы наносить удары по вновь выявленным целям. А благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) им удается наносить точные и эффективные удары в круглосуточном режиме.

Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

До этого, 29 октября, сообщалось, что группировка войск «Днепр» за минувшие сутки нанесла огневое поражение ВСУ на херсонском направлении. Уточнялось, что в результате были уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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