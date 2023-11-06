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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Татарстане

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Фото: МЧС РФ
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В Татарстане был ликвидирован пожар на складе с упаковкой для корма животных. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Татарстане сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении ведомства от 02:59.

Пожар начался накануне в селе Старое Дрожжаное. Открытое горение было ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м.

Всего в тушении были задействованы 42 специалиста и 23 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 23 октября, на северо-востоке Санкт-Петербурга мужчина и женщина погибли в результате пожара, который произошел в одном из помещений трехкомнатной квартиры. Они отравились угарным газом.

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