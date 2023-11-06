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Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +11 градусов в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Облачно, небольшой дождь и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 6 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +9…+11 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +6.

В Московской области днем прогнозируют +7…+12 градусов, ночью похолодает до +4.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление — 733 мм ртутного столба.

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Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об ухудшении погоды в ноябрьские праздники. Так, по его словам, уже с 3 ноября среднесуточная температура будет ниже +5 градусов, кроме того, 4 и 5 ноября ожидаются небольшие дожди.

Позднее, 4 ноября, Вильфанд сообщил, что возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября. По словам специалиста, температура воздуха в начале недели будет около +9 градусов, а к концу опустится до +1.

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