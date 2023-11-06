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БАПОР сообщило о 79 погибших сотрудниках в секторе Газа при эскалации конфликта

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Фото: Global Look Press/XinHua/Israel Defense Forces
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Как минимум 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли при эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщили на сайте организации.

«За последние 48 часов были убиты еще пять коллег БАПОР. БАПОР также получило подтверждение о смерти двух сотрудников, убитых 24 октября. Всего с 7 октября погибли 79 коллег и как минимум 24 получили ранения», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что, как и большинство жителей Газы, сотрудники БАПОР потеряли своих близких в зоне конфликта или оказались «вынужденно перемещенными» вместе со своими семьями. Тем не менее они продолжают неустанно оказывать гуманитарную помощь нуждающимся.

«С 7 октября в секторе Газа покинули свои дома почти 1,5 млн человек. Почти половина из них (710 тыс.) укрываются в 149 объектах БАПОР во всех пяти провинциях Газы», — отметили на сайте.

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Ранее, 3 ноября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что убежища БАПОР заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также наблюдается рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей.

Тогда же не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы. Отмечается, что школа принимала людей по линии БАПОР, атака Израиля была целенаправленной.

В тот же день сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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