Провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым руководил главком украинской армии Валерий Залужный, приведет страну к поражению в конфликте. Об этом сообщает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, ― это преступление», ― цитирует генерала польское издание Wirtualna Polska в заметке, опубликованной 2 ноября.

Скшипчак считает, что Украина лишена выбора, и ей ничего не остается, кроме как сесть за стол переговоров с Россией. Генерал уверен, что конфликт с РФ разрешится «в кабинетах политиков», причем не в пользу Украины.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский 4 ноября в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.