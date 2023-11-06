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Советник главы Крыма опроверг слухи о взломе телеканала «Крым 24»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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По социальным сетям распространилось видео с якобы хакерским взломом трансляции телеканала «Крым 24», однако они оказались фейками. Такое заявление сделал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 ноября.

«Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала «Крым 24». Это очередная мерзкая ложь и фальшивка, состряпанная в недрах ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций ВСУ. — Ред.)», — написал он.

«Известия» вышли на связь с работниками телеканала, чтобы получить дополнительную информацию.

«У нас другой логотип по размеру. У каждого телеканала есть свое процентное соотношение на экране. У нас в уголке «24» написано «HD». В появившихся видео этого нет», — объяснили сотрудники канала.

Ту же информацию сообщил в своем Telegram и Крючков. Он также дополнил, что буквы «HD» появились рядом с логотипом телеканала всего около недели назад.

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Перед этим, 27 октября, Крючков также сообщал о массовых внешних кибератаках на местных интернет-провайдеров, произошедших в Крыму.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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