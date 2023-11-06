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Источник сообщил о запросе Китая и ОАЭ в СБ ООН на закрытое заседание 6 ноября

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Фото: Global Look Press/UN Photo/Eskinder Debebe
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Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил источник «Известий».

Заседание планируется провести в 15:00 (23:00 мск) в понедельник, 6 ноября.

По информации ТАСС, на встрече будут обсуждаться удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа».

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Ранее, 3 ноября, стало известно о том, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аль-Шифа» в Газе.

До этого, 2 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля давно нет права на самооборону в нынешнем конфликте, поскольку он является оккупирующей державой. Такой вывод следует из заключения, сделанного Международным судом ООН еще в 2004 году. Постпред подчеркнул, что это не означает, будто еврейское государство не имеет права на обеспечение своей безопасности.

1 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек стали жертвами и еще 777 получили ранения в результате ударов по лагерю беженцев в Джебалии. Кроме того, после атаки около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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